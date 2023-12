per Mail teilen

Im Schloss Isny ist eine neue Ausstellung von Friedrich Hechelmann eröffnet worden. Gezeigt werden rund 20 Arbeiten im neuen Ausstellungsraum Weißes Gewölbe der ehemaligen Sakristei.

Friedrich Hechelmann kann man im Schloss Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) kennenlernen. Seine neuesten Werke in weißem Seidenpapier sind in der ehemaligen Sakristei ausgestellt, weitere Kunstwerke sind unter anderem in der Kunsthalle im Schloss zu sehen. Außerdem hat der Künstler ein neues Buch veröffentlicht, das "Buch von Weihnachten" mit Illustrationen und Texten zum Advent und zu Weihnachten. Es ist im Thiemeverlag erschienen.