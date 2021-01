Närrischer Geist in der Fastnachtshochburg Was macht Bad Waldsee ohne Fastnacht?

Die Fastnacht fällt wegen Corona aus. Narren in ganz Oberschwaben und am Bodensee betrauern das schwer. Doch vielerorts regt sich der närrische Geist - wie zum Beispiel in der Narrenhochburg Bad Waldsee.

Bad Waldsee ist normalerweise eines der schönsten Narrennester Oberschwabens. Narrensprünge mit vielen Zuschauern, Narren ziehen allerorts durch die Straßen - in größeren oder kleineren Grüppchen, in Gaststätten und Sälen wird Fastnacht gefeiert: An all das ist in diesem Jahr nicht zu denken. "Es ist traurig, wenn man nicht auf der Straße sein darf. Aber wenn man sieht, was die Leute machen, dann ist das zumindest ein bisschen Fasnet." Roland Haag, Narrenzunft Waldsee Nähe und Geselligkeit sind in Pandemiezeiten nicht angesagt. Der Zunftmeister rät deshalb zu ein bisschen fastnächtlicher Stimmung zu Hause: "Man kann auch daheim den Narrenmarsch reintun, eine gescheite Suppe machen, man kann daheim Fasnet machen." Närrische Eindrücke aus Bad Waldsee Ganz ohne Fastnacht geht es nicht in der Narrenhochburg Bad Waldsee. SWR Bild in Detailansicht öffnen Bad Waldsee ist närrisch dekoriert, auch wenn wegen Corona die Straßenfastnacht ausfallen muss. SWR Bild in Detailansicht öffnen Närrische Dekoration in den Geschäften. SWR Bild in Detailansicht öffnen