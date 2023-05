Die Berberaffen im Freigehege am Affenberg Salem haben den ersten Nachwuchs des Jahres bekommen. Zwei Babys sind schon da. Der Park erwartet in diesem Jahr bis zu 15 kleine Affen.

Babyalarm am Affenberg: Der erste Nachwuchs des Jahres der Berberaffen in Salem ist auf die Welt gekommen. Zwei Affenbabys sind schon da, bis zu 15 sollen laut Parkdirektor Roland Hilgartner in dieser Saison auf die Welt kommen. Wie viele es genau werden, könne man noch nicht mit Sicherheit sagen.

Männchen und Weibchen kümmern sich um die Jungtiere

Eins der Babys kam vor knapp zwei Wochen auf die Welt, das zweite vor wenigen Tagen, so Hilgartner. Am Anfang seien vor allem die Mütter und andere weibliche Verwandten mit den Jungtieren unterwegs und würden sich um die Kleinen kümmern. Aber auch die Männchen in der Gruppe sorgen sich um den Nachwuchs, heißt es vom Affenberg. Sie tragen die Babys und nehmen so zum Beispiel Kontakt zu anderen Männchen auf. Das sei ein spezielles Verhalten der Berberaffen, das man aktuell beobachten könne.

Ein wenige Tage altes Berberaffenbaby wird am Affenberg bei Salem neben seiner Mutter von einem anderen Berberaffen gehalten. dpa Bildfunk Felix Kästle

Am Affenberg Salem leben die Berberaffen in einem rund 20 Hektar großen bewaldeten Freigehege. Der Tierpark setzt sich nach eigenen Angaben für den Schutz der bedrohten Tierart ein.