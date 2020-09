per Mail teilen

Zum Start der Kampagne des Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) für den Flughafen Friedrichshafen haben sich am Dienstag Beschäftigte des Airports versammelt. Sie fordern finanzielle Hilfen.

Rund 70 der 80 Beschäftigten des Flughafens demonstrierten am Dienstagabend für den Erhalt des Bodensee-Airports. Mit dabei waren der oberste Gewerkschaftsvertreter Baden-Württembergs, der DGB-Landesvorsitzende Martin Kunzmann, außerdem die Geschäftsführung des Flughafens sowie der Betriebsrat von ZF.

Finanzielle Unterstützung für den Flughafen Friedrichshafen gefordert

Sie forderten gemeinsam eine weitere finanzielle Unterstützung für den Regionalflughafen durch die Stadt Friedrichshafen und den Landkreis Bodenseekreis. Der Airport sorge für viele Arbeitsplätze im Raum Bodensee-Oberschwaben, zahlreiche Betriebe seien von ihm abhängig. Die Corona-Pandemie habe zu großen Einbußen beim Flughafen geführt. Zuvor hatte bereits die Pleite der Airline Germania den Bodensee-Airport getroffen. Die Fluggesellschaft hatte zuvor ein Drittel der Passagiere am Bodensee-Airport befördert. Ein jetzt veröffentlichtes Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass der Flughafen 30 Millionen Euro Zuschüsse benötigt. Im Oktober soll es im Kreistag in Friedrichshafen vorgestellt werden.

DGB-Kampagne "Ja zum Bodensee-Airport"

Die Kampagne der Gewerkschaft "Ja zum Bodensee-Airport" will auf die regionale Bedeutung des Flughafens aufmerksam machen. Es gehe nicht nur um den Erhalt der Arbeitsplätze am Flughafen, sondern auch um andere Firmen, die von einer Schließung des Flughafens betroffen wären, so die Gewerkschaft.