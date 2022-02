DFB und ÖFB interessieren sich für jungen Fußball-Profi Paul Wanner

per Mail teilen

Der jüngste Fußball-Profi des FC Bayern München, Paul Wanner aus Amtzell im Kreis Ravensburg, hat das Interesse sowohl des deutschen als auch des österreichischen Fußballverbandes geweckt. Der 16-Jährige besitzt beide Staatsbürgerschaften und kann wählen, ob er zukünftig in der deutschen oder in der österreichischen Nationalmannschaft spielt. Medienberichten zufolge hat es in der Sache schon Gespräche zwischen DFB-Direktor Oliver Bierhoff und seinem österreichischen Kollegen gegeben.

Bierhoff zeigt sich demnach zuversichtlich, dass Wanner zukünftig für die deutsche A-Nationalmannschaft aufläuft. Er sei ein Ausnahmetalent, er träume davon, große Titel zu gewinnen. Und mit der deutschen Mannschaft sei die Chance größer als mit der österreichischen, so Bierhoff. Im österreichischen Verband aber soll es die Überlegung geben, den Amtzeller schon bald ein erstes Mal für die Alpenrepublik spielen zu lassen. Ein Zurück ins deutsche Team wäre dann nicht mehr möglich.