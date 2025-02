Mit über 320 historischen Theaterkulissen aus dem frühen 20. Jahrhundert besitzt Ravensburg einen einmaligen Schatz. Nach langer Restaurierung sind sie nun der Öffentlichkeit präsentiert worden.

Die Stadt Ravensburg besitzt eine historisch einmalige Sammlung von Theaterkulissen vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Nun wurden die über 320 Kulissen und Bühnenelemente rund zwölf Jahre lang vom Restauratorenteam Bunz aufwendig restauriert und konserviert, unter anderem mit Mitteln der Deutschen Stiftung Denkmalschutz .

Historische Kulissen werden bei Festakt der Öffentlichkeit vorgestellt

Der Abschluss der Restaurierung ist mit einem Festakt gefeiert worden . Am Samstag war die Öffentlichkeit bei einem Tag der offenen Tür dazu eingeladen, die Werke zu besichtigen. Einige originale Kulissen und Reproduktionen sind auch in einer Ausstellung im Ravensburger Museum Humpis-Quartier bis zum 17. August zu sehen. Die Schau erzählt auch ein Stück Stuttgarter und Ravensburger Theatergeschichte.

Theaterkulissen stammen zum Teil aus dem Stuttgarter Hoftheater

Dass es die historischen Kulissen überhaupt noch gibt und dass sie in Ravensburg lagern, kam durch mehrere Zufälle zustande. Ursprünglich stammen die Bühnenbilder aus Stuttgart. Dort wurden sie vom berühmten Theatermaler Wilhelm Plappert angefertigt und kamen zunächst im Stuttgarter Hoftheater zum Einsatz. 1902 brannte das Theatergebäude aber ab.

König Wilhelm II. besuchte das Ravensburger Konzerthaus oft

In der Folge gastierte das Stuttgarter Hoftheater einige Jahre im gerade neu gebauten Konzerthaus in Ravensburg. Das prächtige Theaterhaus war dem in Stuttgart residierenden württembergischen König Wilhelm II. bekannt durch seine nahe gelegene Sommerresidenz.

Als das Theater-Ensemble schließlich wieder nach Stuttgart abzog, blieben die Kulissen in Ravensburg. Dort lagerten sie lange vergessen in einem eigenen Gebäude.