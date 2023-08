Deutschlandticket kommt im Raum Bodensee-Oberschwaben gut an

Das 49-Euro-Ticket gibt es seit 100 Tagen. Verkehrsverbünde aus der Region Bodensee-Oberschwaben ziehen eine positive Bilanz, sind aber auch mit Herausforderungen konfrontiert.

Seit 100 Tagen gilt das Deutschlandticket: Für 49 Euro im Monat können Abonnentinnen und Abonnenten den öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen. Die Nachfrage nach dem Deutschlandticket sei groß, heißt es zum Beispiel vom Verkehrsverbund Hegau-Bodensee (VHB). Der Verkehrsverbund verzeichnete rund zehn Prozent Neukunden.

Deutschlandticket: Mehr Fahrgäste entlang des Bodensees

Auch der Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben (bodo) nimmt bei den Kunden ein großes Interesse am Deutschlandticket wahr. Auf vielen Linien sei das Fahrgastaufkommen deutlich gestiegen - unter anderem entlang des Bodensees. "Das Deutschlandticket ist eine tolle Sache. Es schafft eine preisgünstige und unkomplizierte Mobilität mit dem öffentlichen Nahverkehr", heißt es von einem bodo-Sprecher auf SWR-Anfrage. Das Ticket trage zur Verkehrs- und Klimawende bei. "Wir spüren, dass viele Menschen sich durch das Deutschlandticket anregen lassen, ihr eigenes Mobilitätsverhalten zu überdenken", so der Sprecher weiter. Das Interesse an den Bus- und Bahnangeboten in der Region und der damit verbundene Informationsbedarf sei spürbar größer geworden.

Herausforderungen für Verkehrsbetriebe

Das Ticket habe die Verkehrsverbünde in den vergangenen Monaten aber auch immer wieder vor Herausforderungen gestellt, so bodo und VHB mit. Zum Beispiel bei der Kontrolle des größtenteils digitalen Tickets oder beim Vertrieb, der in kurzer Zeit organisiert werden musste.

Keine Überlastung wie beim 9-Euro-Ticket

Zu Überlastungen wie während der Gültigkeit des 9-Euro-Tickets im vergangenen Sommer sei es aber noch nicht gekommen, heißt es vom Verkehrsverbund Hegau-Bodensee und vom Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben. Dies sei auch nicht zu erwarten.

"Es gibt an sonnigen Wochenenden, wenn viele Urlauber und Tagesausflügler gleichzeitig am oder zum Bodensee unterwegs sind, volle Busse und Züge. Von dem Andrang im Vorjahr sind wir aber deutlich entfernt", heißt es dazu von bodo. Das liege zum einen am Preisunterschied der Tickets und daran, dass das Deutschlandticket nur im Abo und nicht kurzfristig an Fahrkartenautomaten erhältlich ist.