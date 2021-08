Ein 47-jähriger Wanderer ist am Freitag am Schwarzhorn in Tschagguns im Montafon rund 200 Meter abgestürzt. Der Deutsche wurde dabei tödlich verletzt. Wie die Vorarlberger Landespolizei berichtet, war der Mann mit seinem Bruder zu einer dreitägigen Wandertour gestartet. Nachdem die beiden den Gipfel des Schwarzhorns erreicht hatten, wollten sie über den Südgart Richtung Lindauer Hütte absteigen. Auf der Hälfte des Abstiegs rutschte der 47-Jährige aus und stürzte in felsdurchsetztem Gelände in die Tiefe.