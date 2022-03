per Mail teilen

Der in Schaffhausen geborene Schriftsteller Ralph Dutli erhält den Deutschen Sprachpreis 2021. Mit der Auszeichnung der Henning-Kaufmann-Stiftung wurde der Autor für seine Verdienste um die deutsche Sprache gewürdigt – unter anderem für seine Übersetzungen. Auch seine eigenen literarischen Werke zeigten Sprachkraft und Sprachkunst, so die Begründung. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Dutli lebt in Heidelberg.