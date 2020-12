Die Staatsanwaltschaft in Vorarlberg ermittelt wegen eines Tötungsdelikts in Bregenz gegen einen 37-jährigen deutschen Staatsbürger. Laut Polizei soll der Mann seine Partnerin Ende November bei einem Streit so schwer am Kopf verletzt haben, dass diese zehn Tage später im Krankenhaus verstarb. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.