Deutscher Alpenverein will bis 2030 klimaneutral werden

Der Deutsche Alpenverein (DAV) will bis 2030 klimaneutral werden. Das beschloss die Hauptversammlung in Friedrichshafen am Samstag mit großer Mehrheit. "Wir gehen jetzt alle gemeinsam im Deutschen Alpenverein einen massiven Schritt in Richtung Zukunft. Mit diesem Schritt tragen wir die Verantwortung, die uns als Teil der Bergsportgemeinde und als große zivilgesellschaftliche Kraft zukommt", sagte DAV-Präsident Josef Klenner. Der DAV verfolgt das Ziel "Vermeiden vor Reduzieren vor Kompensieren". Kernelement des Klimaschutzkonzepts ist die Emissionsbilanzierung: Ab nächstem Jahr wollen der Bundesverband und die Sektionen ihren CO2-Ausstoß erfassen. Darüber hinaus bestimmt die Bilanzierung das Budget für die Klimaschutzmaßnahmen. Pro Tonne CO2-Ausstoß fließen 90 Euro (ab 2025: 140 Euro) in einen Klimaschutztopf der jeweiligen Sektion beziehungsweise des Bundesverbands.