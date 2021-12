Deutsche Tennismeisterschaften in Biberach gestartet

In Biberach an der Riß haben am Sonntag die Deutschen Tennismeisterschaften begonnen. Das Turnier dauert acht Tage und wird vom Württembergischen Tennisbund und dem TC Biberach organisiert.

Auch in diesem Jahr müssen Zuschauerinnen und Zuschauer bei den Meisterschaften draußen bleiben. Wegen der Corona-Pandemie findet das Turnier unter strikten Hygienemaßnahmen statt. So wird es wird nur Einzelpaarungen geben und kein Mixed-Turnier. Für Spielerinnen und Spieler gilt die 2G-Regel. Zusätzlich müssen sie an jedem Spieltag einen Schnelltest machen. Bei den Damen ist Nastasja Schunk vom TC Kirchheim-Teck auf Nummer eins gesetzt, bei den Männern Timo Stodder vom TC Weissenhof. Aus Biberach darf laut den Organisatoren Tom Gutermann mit einer Wild Card mitspielen. Biberach als Turnierstandort geschätzt In diesem Jahr feiern die Deutschen Meisterschaften ihr 50. Jubiläum. Seit 2010 findet das Turnier in Biberach statt. Der Präsident des Deutschen Tennis Bundes lobte die Organisatoren in einer Pressemitteilung. "Biberach hat sich in den letzten Jahren als Austragungsort der Deutschen Meisterschaften sehr bewährt." Insbesondere im vergangenen Jahr habe das Organisationsteam unter den erschwerten Corona-Bedingungen eindrucksvoll gezeigt, dass es dieses Turnier durchführen und bewältigen kann, so Präsident Dietloff von Armin.