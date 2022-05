Deutsche Meisterschaft im Unterwasserrugby in Friedrichshafen

per Mail teilen

Im Sportbad Friedrichshafen wird an diesem Wochenende die Deutsche Meisterschaft im Unterwasser-Rugby ausgetragen. Organisiert wird sie vom Tauch-Sport-Sportclub Friedrichshafen (TSCF).

Acht Teams sind an den Bodensee gekommen. Um den Titel spielen: DUC Krefeld, TSV Marsch, DUC Hamburg, Öcher Otter, TC Bamberg, DUC Köln, SG Paderborn/ Bielefeld, DUC Darmstadt.

Die Favoriten sind nach Veranstalterangaben der TC Bamberg und der TSV Malsch aus der Nähe von Karlsruhe. Malsch ist Titelverteidiger, wurde 2019 Deutscher Meister. 2020 und 2021 wurde die Deutsche Meisterschaft wegen der Corona-Pandemie nicht ausgetragen. In den Jahren 2007 bis 2018 feierte der TC Bamberg 12 Meisterschaften in Folge.

Unter Wasser geht es um den Sieg

Beim Unterwasser-Rugby sind pro Team sechs Frauen und Männer gemeinsam im Wasser, die Tore bzw. Körbe stehen in fast vier Metern Tiefe. Die Sportler tragen eine Badekappe mit Ohrenschützern. Sie haben Schwimmflossen an den Füßen und Tauchmasken mit Schnorchel auf der Nase. Unter Wasser bleiben sie im Schnitt bis zu 30 Sekunden, bevor sie wieder Luft holen. Der Ball ist mit Salzwasser gefüllt, damit er nicht zur Wasseroberfläche hochtreibt. Die Spielerinnen und Spieler könnten sich diesen Ball unter Wasser auf eine Entfernung von etwa zwei Metern "zustoßen“, sagt Irmgard Eberhardt vom TSCF. Der Ball darf nicht an die Oberfläche gelangen. Im Spiel sind laut Tauch-Sport-Club Friedrichshafen Wendigkeit, Schnelligkeit und Ausdauer gefordert.

Unterwasserrugby nicht mit Rugby vergleichbar

Mit Rugby auf einem Sportfeld habe Unterwasserrugby nicht viel zu tun, schreibt der TSCF auf seiner Internetseite. Für die Einhaltung der Regeln sorgen zwei Schiedsrichter, die ebenfalls „unter Wasser sind“. Der für Unterwasserrugby zuständige Verband Deutscher Sporttaucher erklärt zu den Spielregeln unter anderem: Treten, Schlagen, Kratzen, Beißen sind nicht erlaubt. Der gegnerische Spieler darf nicht an der Ausrüstung gehalten werden. Nur der Spieler, der den Ball hat, darf attackiert werden oder andere attackieren.

Unter Wasser geht es um Tore und Punkte. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Am Sonntagnachmittag wird der neue Deutsche Meister im Unterwasserrugby feststehen. Die Siegerehrung findet im Anschluss an das Endspiel statt. Zuschauer können sich die Wettkämpfe im Sportbad Friedrichshafen über Bildschirme anschauen, drei Kameras unter Wasser übertragen das Spielgeschehen. Auch im Internet werden die Spiele im livestream übertragen unter sportdeutschland.tv/livestreams