In Biberach beginnt am Montag die Deutsche Tennis-Hallenmeisterschaft. Sie findet zum zehnten Mal dort statt. Zuschauer sind nicht zugelassen. Das Sicherheitskonzept ist streng. Die 96 teilnehmenden Spielerinnen und Spieler dürfen nur nach vorherigem Fiebermessen in die Halle. Bei den Männern zählt der 31-jährige Yannick Maden aus Stuttgart zu den Favoriten, bei den Frauen die 22-jährige Katharina Gerlach aus Essen. Die jüngsten Teilnehmer sind 14 Jahre alt.