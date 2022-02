Corona-Fälle in der Region Bodensee-Oberschwaben nehmen wieder zu

per Mail teilen

In der Region Bodensee-Oberschwaben gibt es wieder deutlich mehr neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich in den vergangenen zwei Wochen fast überall mehr als verdoppelt.

In allen sechs Landkreisen der Region liegt die Zahl der positiven Corona-Fälle pro 100.000 Einwohnern deutlich über 100, im Kreis Biberach und im Bodenseekreis sogar bei fast 200. Im Landkreis Sigmaringen liegt die Zahl der neuen Covid-19-Fälle pro 100.000 Einwohnern sogar bei fast 250. Ein Drittel der Intensivbetten in den Kliniken ist hier bereits belegt.

So viele Corona-Fälle wie zuletzt im Mai

Allein vergangenen Donnerstag meldeten die Landratsämter fast 750 neue Fälle, so viele an einem Tag wie zuletzt im Mai. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie registrierten die Behörde in der deutschen Bodenseeregion und Oberschwaben insgesamt fast 60.000 Infizierte, fast 1.000 Menschen starben.