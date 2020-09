Jakob Fischer ist wohl die bekannteste oberschwäbische Apfelsorte. Nun ist der Urbaum des Apfels in Steinhausen-Rottum (Kreis Biberach) eingegangen.

Zuletzt hatte der Stamm hat fast keine Rinde und Äste mehr, seit Jahren wurde der Baum immer dürrer. Im August habe er überraschenderweise an einem kleinen Ast noch ein paar Äpfel getragen, aber dann sei es zu Ende gewesen, erzählt Ralph Gräter. Er hat den Garten mit dem Baum darin von Jakob Fischer übernommen.

1903 als kleines Bäumchen in den Garten gepflanzt

Es war ein Wildling, den Jakob Fischer vor über hundert Jahren vom Waldrand in seinen Garten verpflanzt hatte. Als der Baum große, aromatische Äpfel zu tragen begann, stellte Jakob Fischer diese dem württembergischen Gärtnereiverband in Stuttgart vor. Seit 1914 tragen Baum und Apfel seinen Namen und wurden zur Standardsorte im Königreich Württemberg. Bis in die 1980er-Jahre war Jakob Fischer oder Schöner vom Oberland, wie die Sorte auch genannt wird, der Apfel in Baden-Württemberg und besonders in Oberschwaben.

Der Urbaum ist über hundert Jahre alt geworden

Die Rottumer überlegen nun, was mit dem Baum-Torso geschehen soll. Mit großer Wahrscheinlichkeit soll aus ihm ein Kunstwerk werden, damit er der Nachwelt erhalten bleibt. SWR-Reporter Heiner Vaut hat sich auf die Spurensuche nach der Geschichte des Baums begeben.

Jakob Fischer selbst zog 1928 aus Rottum weg. Seine Leistung bekam zu seinen Lebzeiten wenig Aufmerksamkeit. Mittlerweile gibt es in Steinhausen-Rottum aber ein Jakob Fischer-Fest und seit 2012 ist ein Platz nach ihm benannt.