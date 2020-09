Am Bodensee können Besucher derzeit Schwärme von Kormoranen beobachten, die ihre Beute suchen. Für die Fischer ein Ärgernis, denn sie machen die Kormorane mit dafür verantwortlich, dass der Fischbestand im See beständig zurückgeht.

Die Tiere kommen unter anderem aus Norddeutschland und Finnland. Einige von ihnen bleiben den Winter über am Bodensee, andere ziehen im Herbst weiter in den Süden.

Zahl der Kormorane nimmt zu

Am Bodensee haben sich die Kormorane in den vergangenen 30 Jahren wieder stark vermehrt. Davor waren sie lange Zeit gänzlich vom See verschwunden. Kormorane sind außerordentlich gute Jäger, die große Mengen an Fisch fressen.