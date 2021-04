Der Pferdewirt Clemens Roos in Zogenweiler

Der Pferdewirt Clemens Roos in Zogenweiler

In Zogenweiler heißt er nur der "Hengstreiter". Clemens Roos ist Pferdewirt mit Zusatzausbildung zum staatlich geprüften Besamungswart und schon zum zweiten Mal mit den Marbacher Pferden in Zogenweiler. Dieses Jahr sind es die beiden Warmbluthengste Hickstett Gold und Instertanz sowie die beiden Schwarzwälder Kaltbluthengste Viktor und Mendel. Mit den vier Hengsten erlebe er auf der Deckstation in Zogenweiler eine intensive Zeit, sagt der Pferdefachmann.