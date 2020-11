per Mail teilen

Die Denkmalstiftung Baden-Württemberg fördert die Sanierung des ehemaligen Gasthauses "Zum Adler" in Tettnang-Rudenweiler (Bodenseekreis) mit 35.000 Euro. Die Statik des Gebäudes soll gesichert werden, auch die Innenausstattung soll in historischem Stil restauriert werden. Ziel sei es, die Gaststätte wieder zugänglich zu machen, der neue Eigentümer plane einen Gastbetrieb an besonderen Feiertagen. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1786.