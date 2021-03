Der Denkmalschutzpreis Baden-Württemberg 2020 geht auch an Eigentümer historischer Bauten in Sipplingen am Bodensee und Biberach. Das teilten der Schwäbische Heimatbund und der Landesverein Badische Heimat mit. Der Preis wird Ende April verliehen. Geehrt wird die Restaurierung des ehemaligen Salzstadels in Biberach. Das große Gebäude in der Innenstadt wurde im Jahr 1503 erbaut. Ausgezeichnet wird auch die Sanierung des ehemaligen Rebmannshauses in Sipplingen, ein typisches, kleines Fachwerkhaus von Winzern am Bodensee.