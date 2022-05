Schauhaus im Zeppelindorf

per Mail teilen

Das denkmalgeschützte Zeppelindorf wurde vor mehr als 100 Jahren als Arbeitersiedlung gebaut. Innovativ und sozial für damalige Zeiten waren die Häuser. Eines der Häuser ist fast im Originalzustand.

Die Küche war immer Mittelpunkt der vor rund hundert Jahren für die Mitarbeiter des Luftschiffbaus in Friedrichshafen erbauten Siedlungshäuser im Zeppelindorf. In dem zentralen Raum gab es neben Kochgeräten und Herd einen Esstisch für die ganze Familie und ein Vorratsschrank für Lebensmittel. Das Besondere daran: Die Speisen in dem Schrank konnten mit einem Fenster ins Freie gekühlt werden - Kühlschränke gab es noch nicht.

Ebenfalls besonders: In einem kleinen Raum auf der Rückseite des Hauses gab es Platz für Hühner, Hasen und Ziegen - Selbstversorgung war eine der Grundideen beim Siedlungsbau. Auf relativ kleiner Grundfläche lebte und versorgte sich in dem Haus eine fünfköpfige Familie.

Vor zehn Jahren ist ein Haus des Zeppelindorfes von Bauleiter Johannes Steurer fast in den Originalzustand wie vor 100 Jahren zurückversetzt worden. Mithilfe zahlreicher Dokumente aus dem Zeppelin-Archiv konnte vieles rekonstruiert werden. Heute stehen alle Häuser des Dorfes unter Denkmalschutz. Auch wenn innen kleine Veränderungen möglich sind, außen bleibt immer alles gleich.