Weniger Menschen bei Corona-Demos in der Region

In der Region Bodensee-Oberschwaben haben am Montagabend wieder Menschen wegen der Corona-Maßnahmen und der geplanten Impfpflicht demonstriert. Auch in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg), wo laut Polizei einige hundert Menschen durch die Altstadt zogen. Auf dem Marktplatz versammelten sich etwa 40 Menschen bei einer angemeldeten Gegendemonstration. Sie warben mit Plakaten für Corona-Impfungen und eine Impfpflicht. Zwischen Impfbefürwortern und Gegner kam es zu Diskussionen, es blieb aber friedlich.

Auch bei anderen Demonstrationen in der Region, wie beispielsweise in Ravensburg, Singen (Kreis Konstanz) und in Biberach, blieb es laut Polizei friedlich. Insgesamt hätten sich an den Demonstrationen deutlich weniger Menschen beteiligt als vergangene Woche, so die Polizeipräsidien in Konstanz und Ravensburg.