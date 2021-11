Seit 100 Tagen und Nächten Campen für bessere Klima-Politik

Nach 100 Tagen Klimacamp gibt es am Montag in Konstanz eine Demonstration. Sie beginnt um 17 Uhr im Herosépark und soll am Klimacamp in der Altstadt enden. Laut Polizei sind 100 Menschen zur Demonstration angemeldet. In Konstanz campen seit 100 Tagen Menschen in der Nähe des Münsters für eine bessere Klima-Politik. Die Aktion sei ein Erfolg, heißt es von der Konstanzer Fridays for Future-Gruppe. Gleichzeitig sei es aber auch ein Skandal, dass man gezwungen sei, sich Tag und Nacht für eine bessere Klima-Politik einzusetzen.