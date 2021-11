Demonstration gegen Klinikschließungen

per Mail teilen

In Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) ist für Samstagmittag eine Demonstration gegen die geplante Schließung der SRH-Klinikstandorte in Bad Saulgau und Pfullendorf angekündigt. Dazu aufgerufen hat das Krankenhausbündnis Landkreis Sigmaringen. Ob es tatsächlich noch gelingen kann, die Schließungen zu verhindern, das vermag der Mitorganisator und SPD-Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch gegenüber dem SWR nicht einzuschätzen. Aber dass von den Kliniken gar nichts mehr übrig bleibe, das dürfe nicht passieren. Wie viele Menschen angesichts der verschärften Corona-Situation zur Kundgebung kommen, sei unklar, so Mesarosch. Bei einer ersten Demonstration im Juli waren es um die 1.000.