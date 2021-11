Demonstration für die Südumfahrung von Markdorf

In Markdorf (Bodenseekreis) haben am Samstag die Befürworter der Südumfahrung demonstriert. Hintergrund ist ein geplanter Bürgerentscheid am 14. November.

Nach Polizeiangaben haben am Samstag rund 200 Unterstützer der Ortsumgehung an der Demonstration teilgenommen. Dazu eingeladen hatten die Interessensgemeinschaft pro Südumfahrung und Vertreter der Markdorfer Wirtschaft eingeladen. Rainer Zanker von der Interessensgemeinschaft sagte dem SWR, die Stadt sei gespalten: Nicht nur räumlich durch die B33. Der Streit um die Umfahrung ziehe mittlerweile Gräben durch die Markdorfer Bürgerschaft. Wegen der Demonstration wurde die B33, die durch Markdorf verläuft am Samstagvormittag für zwei Stunden gesperrt. Die Demonstration verlief laut einem Polizeisprecher friedlich. Täglich fahren mehr als 20.000 Fahrzeuge durch Markdorf Auf der vielbefahrenen B33 durch Markdorf bilden sich oft Staus. SWR Archivbild Auf der Ortsdurchfahrt von Markdorf, der B33, sorgen täglich mehr als 20.000 Fahrzeuge für Staus, Lärm und Feinstaub. Schon 2003 wurde deshalb der Bau einer Umfahrung beschlossen. Doch jetzt, wo die Straße nach jahrelanger Planung baureif wäre, wollen Kritiker, darunter Landwirte und Naturschützer, das Projekt zum Scheitern bringen. Sie haben für den 14. November einen Bürgerentscheid initiiert.