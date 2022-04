1.000 Teilnehmende bei Demonstration für den Erhalt des OSK-Krankenhauses erwartet

Zu einer Kundgebung für den Erhalt des örtlichen Krankenhauses werden am Samstag bis zu 1.000 Menschen in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) erwartet. Die Interessengemeinschaft für das Krankenhaus Wangen fordert den Erhalt der Grund- und Regelversorgung am Standort. Dieser gehört wie Bad Waldsee zur Oberschwabenklinik (OSK). Und die plant, Doppelstrukturen abzubauen und den Klinikverbund neu auszurichten.

In Wangen und Bad Waldsee befürchten Rathauschefs, Gemeinderäte und Bürger, dass ihre Krankenhäuser in der jetzigen Form nicht bestehen bleiben. Darüber entscheiden wird der Ravensburger Kreistag. Gesundheitsminister Manne Lucha hatte in dieser Woche im SWR erneut betont, dass er auf große Zentralkliniken setzt und kleine Klinikstandorte keine Zukunft hätten. In Bad Waldsee hatten rund 1.000 Bürger am vergangenen Mittwoch für den Erhalt ihrer Klinik demonstriert.