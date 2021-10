Demo gegen Baupolitik der Stadt

Eine Woche vor den Oberbürgermeisterwahlen in Radolfzell (Kreis Konstanz) soll am Seetorplatz am Samstag ab 14 Uhr eine Demonstration gegen die Baupolitik der Stadt stattfinden. Die Veranstalter, die Aktionsgruppe Vital Earth, rechnen mit rund 200 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Sie kritisieren unter anderem eine geplante Hotelerweiterung im sogenannten Streuhau Biotop. Sie wollen zudem auf weitere Versäumnisse in der Baupolitik aufmerksam machen, die ihrer Ansicht nach in den vergangenen Jahren Radolfzell betroffen haben, wie beispielsweise die Seetorquerung, die nach jahrelangen Planungen gescheitert war.