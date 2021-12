Rund 2.000 Teilnehmer bei Demo in Ravensburg gegen Corona-Maßnahmen

Die Stadt Ravensburg hatte ein Versammlungsverbot ausgesprochen. Trotzdem protestierten rund 2.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. Auch in anderen Städten gab es Demos.

Trotz eines Versammlungsverbots der Stadt Ravensburg haben sich dort am Montagabend laut Polizei etwa 2.000 Menschen in mehreren Gruppen zusammengefunden. Sie protestieren gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie - nach Angaben der Polizei friedlich. Die Polizei hatte am frühen Abend den zentralen Marienplatz komplett gesperrt und per Lautsprecherdurchsagen klargemacht, dass bei Nichtbeachtung des Versammlungsverbots Bußgelder in Höhe von bis zu 500 Euro drohten.

Daraufhin begannen die Teilnehmenden, in vielen Grüppchen außen um die Ravensburger Altstadt herumzulaufen. Aus Sicht der Stadt handelt es sich bei den sogenannten Spaziergängen um nicht genehmigte Demonstrationen. Sie hatte ein Versammlungsverbot für die Altstadt erlassen, nachdem bereits vor einer Woche rund 1.000 Menschen unangemeldet und damit nicht genehmigt gegen eine Corona-Impflicht mit "Spaziergängen" demonstriert hatten.

Auch in Friedrichshafen kamen am Montagabend 500 Demonstranten zusammen. In Ulm und auch in Mannheim waren es nach SWR-Informationen jeweils mehrere hundert Menschen, die gegen die Corona-Politik demonstrierten.

Gentges hält auch Expressverfahren für möglich

Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen finden immer wieder statt. Manchmal sind es Tausende, die auf die Straße gehen - nicht immer bleibt es friedlich. Nach Ansicht der baden-württembergischen Justizministerin Marion Gentges könnten Straftaten bei den anhaltenden Protesten gegen die Corona-Maßnahmen auch durch beschleunigte Verfahren abgeurteilt werden. "Das ist durchaus etwas, was wir im Blick haben, und ich könnte mir vorstellen, dass man das häufiger macht", sagte die CDU-Politikerin mit Blick auf die Versammlungen, auf denen seit mehreren Wochen Tausende Menschen gegen Einschränkungen wie Kontaktbeschränkungen und Impfpflicht demonstrieren.