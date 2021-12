Ravensburger Oberbürgermeister kritisiert Anti-Impflicht-Demo

Der Ravensburger Oberbürgermeister, Daniel Rapp (CDU), hat eine Demonstration von Gegnern der geplanten Impfpflicht kritisiert. 1.000 Menschen hatten sich am Montagabend in Ravensburg versammelt.

Rapp wirft den Teilnehmern und Teilnehmerinnen einer Anti-Impfpflicht-Demonstration am Montagabend in Ravensburg vor, die Demonstration nicht angemeldet zu haben. Außerdem hätten sie keine Maske getragen und keinen Abstand gehalten. Im Interview mit dem SWR sagte Rapp, so werde die Arbeit von Beschäftigten in Krankenhäusern verhöhnt:

1.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei Demo

In Ravensburg haben am Montagabend nach Schätzung der Polizei rund 1.000 Menschen gegen eine geplante Corona-Impfpflicht demonstriert. Wie ein Polizeisprecher sagte, blieb die Versammlung friedlich.