In Ravensburg sind am Dienstagabend zahlreiche Menschen zusammengekommen, um für Frieden zu demonstrieren und ihre Solidarität zur Ukraine zu bekunden. Laut Polizei versammelten sich rund 3.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Marienplatz. Auch in anderen Städten in der Region Bodensee-Oberschwaben hatten in den vergangenen Tagen viele Menschen gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert.