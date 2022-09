Delegation aus Jersey zu Besuch in Bad Wurzach

25 Bewohner aus St. Helier, Hauptstadt der britischen Kanalinsel Jersey, kommen am Mittwoch nach Bad Wurzach (Kreis Ravensburg). Sie wollen in den kommenden Tagen an die Deportation von Bewohnern der Insel vor 80 Jahren erinnern.

Die Stadt Bad Wurzach bekommt Besuch aus ihrer Partnerstadt St. Helier. Eine Delegation von 25 Menschen macht sich auf dem Weg in die oberschwäbische Kurstadt. Dabei geht es um ein gemeinsames Gedenken an die Internierung von Bewohnern Jerseys im Bad Wurzacher Schloss ab 1942. Auch ehemalige Kriegsgefangene kommen nach Bad Wurzach. Wie mehr als 600 weitere Menschen aus Jersey waren sie von 1942 bis zu ihrer Befreiung 1945 im Bad Wurzacher Schloss gefangen gehalten worden. Zuvor hatten deutsche Soldaten ihre Heimat besetzt. SWR-Reporter Moritz Kluthe über den Besuch aus Jersey in Bad Wurzach: Städtfreundschaft zwischen Bad Wurzach und St. Helier wird aufgebaut Nach dem Krieg entwickelte sich eine Freundschaft zwischen Jersey und Bad Wurzach. Vor 20 Jahren gründeten die Städte St. Helier und Bad Wurzach eine offizielle Städtepartnerschaft. 80 Jahre nach der Deportation wollen Menschen aus Jersey und Bad Wurzach gemeinsam an das Geschehen im zweiten Weltkrieg erinnern. Unter anderem werden sie am Donnerstag einen Gottesdienst in der Schlosskapelle feiern und danach auf dem städtischen Friedhof einen Kranz niederlegen. Am Freitag wird im Kloster Maria Rosengarten eine Ausstellung mit Bildern aus der Zeit der Internierung eröffnet. Bei ihrem Besuch auf Jersey im Juni dieses Jahres bekam Bad Wurzachs Bürgermeisterin Alexandra Scherer ein Geschenk überreicht. Pressestelle Stadt Bad Wurzach

