per Mail teilen

Der lebensgroße Plastik-Gorilla, der in Überlingen (Bodenseekreis) vom Dach eines Küchenateliers gestohlen wurde, ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilte, fand ein Zeuge den Deko-Affen am Samstag in einem Gebüsch bei einem Skaterplatz. Der 180 Zentimeter große Affe wurde seinem Besitzer übergeben. Wer den Deko-Gorilla gestohlen hat, ist noch unklar.