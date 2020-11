per Mail teilen

Der erneute Teil-Lockdown trifft tausende Gastronomiebetriebe am Bodensee und in Oberschwaben. Sie müssen ab kommenden Montag für vier Wochen geschlossen bleiben. Das sorgt für massiven Unmut.

"Das ist ein komplettes Fiasko", sagt Max Haller, Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands, Dehoga, im Kreis Ravensburg. Es sei für die Gastronomen gerade wieder etwas aufwärts gegangen nach dem ersten Lockdown. Jetzt müssten sie alle Buchungen wieder stornieren. Dass von dem Umsatzausfall, den der Bund den Betroffenen zahlen will, viel hängen bleibt, bezweifelt er. Tourismusminister Guido Wolf (CDU) hatte am Mittwochabend erklärt, ohne die Ausfallprämie von bis zu 75 Prozent des Umsatzes im November 2019 drohe tausenden Betrieben unverschuldet das Ende.

Unmut in den Gaststätten

In vielen Gastrobetrieben in der Region Bodensee-Oberschwaben war die Stimmung am Mittwochabend gedrückt. Gäste und Wirte zeigten zum Teil wenig Verständnis für den erneuten Lockdown. SWR-Reporter Thomas Wagner hat sich umgehört: