Pärchen gibt in Deggenhausertal Jodelkurse online

"Jodel dich frei" - so heißt der Online-Kurs von Flo und Amelie. Die beiden haben ihre Wohnung aufgegeben und reisen in einem Bulli um die Welt. Derzeit überwintert das Paar in Deggenhausertal und gibt Jodelkurse.