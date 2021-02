Der Dauerfrost in den vergangenen Tagen hat in den Obstanlagen der Region Bodensee-Oberschwaben keine Schäden hinterlassen. Das sagte ein Sprecher des Kompetenzzentrums Obstbau in Bavendorf (Kreis Ravensburg) dem SWR. Die Bäume seien bereits in Herbst winterfest gemacht worden. Man hoffe sogar, dass die Frostnächte etliche Schädlinge getötet haben, die den Bäumen sonst im Frühjahr Probleme bereiten.