Schauspielerin, Malerin, Buchautorin: Ruth-Maria Kubitschek ist am Wochenende im Alter von 92 Jahren gestorben. Über drei Jahrzehnte lebte sie in Fruthwilen im Kanton Thurgau, bevor sie vor zwei Jahren ins Tessin zog. 2019 sagte sie in einem Interview mit dem SWR Studio Friedrichshafen: