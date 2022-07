Das Ravensburger Rutenfest beginnt

In Ravensburg beginnt am Freitag mit der Übergabe der Fahnen an die Trommlerkorps das Rutenfest. Das fünftägige Fest ist eines der größten und ältesten Heimatfeste der Region.

Das Rutenfest findet nach zweijähriger Corona-Unterbrechung in diesem Jahr wieder wie gewohnt statt. Doch der Personalmangel in der Gastronomie und bei Dienstleistern überschattet auch das Rutenfest. Deshalb könnten Tausenden von Menschen am Samstagabend beim frohen Auftakt auf dem Marienplatz die Getränke ausgehen. Für Nachlieferungen fehlen laut der Rutenfestkommission die Dienstleister. Zudem ist auch auf dem Rutenfest vieles teurer geworden. Die Maß Bier im beliebten Bärengarten etwa kostet 11,50 Euro. Mädchen-Trommelgruppe "Turmfalken" zum ersten Mal dabei Zum ersten Mal dabei sind die "Turmfalken". Das ist die erste Mädchen-Trommelgruppe unter den bislang männerdominierten Trommler-Zügen. Höhepunkte beim Rutenfest sind das Altenschießen am Sonntag, die Schießwettbewerbe der Schulen und der Festumzug am Montag mit rund 4.500 Schülern. Mit einem Feuerwerk Dienstagnacht endet das Fest. Das Rutenfest geht vermutlich auf Schulausflüge im Mittelalter zurück, bei denen Kinder Ruten für ihre Züchtigung schneiden mussten.

