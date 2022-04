Neues Schwaketenbad in Konstanz wird eröffnet

Das neue Schwaketenbad in Konstanz wird am Freitag offiziell eröffnet. Der allgemeine Badebetrieb startet am Samstag. Das alte Hallenbad war 2015 bei einem Brand zerstört worden.

Fast sieben Jahre haben die Planungen und der Bau des neuen Schwaketenbades in Konstanz laut den Stadtwerken Konstanz gedauert. Am Ende lagen die Kosten bei rund 41 Millionen Euro - und damit deutlich höher als ursprünglich geplant. Dafür haben die Konstanzer jetzt - nach Angaben der Bädergesellschaft - das größte Hallen- und Freizeitbad am Bodensee: mit insgesamt sieben Becken, darunter zwei 25 Meter Schwimmerbecken, ein Sprungbecken und eins mit einem höhenverstellbaren Boden für Aquajogging und Schwimmkurse. Ein Wasserspielplatz, Rutschen, ein Dampfbad und ein kleines Restaurant gehören ebenso zum Angebot. Das Schwimmerbecken im neuen Schwaketenbad. Pressestelle Stadtwerke Konstanz Altes Bad war 2015 abgebrannt Im Juli 2015 fing das alte Schwaketenbad Feuer und brannte in dessen Folge fast komplett ab. Die Feuerwehrleute bekamen die Glutnester damals nur schwer in den Griff und innerhalb von Minuten stand das komplette Hallenbad in Flammen. Es kam zum Totalschaden des Gebäudes, es wurde von einem Schaden in Millionenhöhe ausgegangen. Verletzt wurde niemand. Das alte Schwaketenbad Konstanz brannte 2015 komplett ab. SWR Eichenhofer Eröffnung hatte sich immer wieder verzögert Der Wegfall des Bades habe nicht nur die Bädergesellschaft Konstanz vor eine schwierige Herausforderung gestellt, heißt es auf der Homepage des Bades. Vereine, die Universität und die Konstanzer Schulen hätten von einem auf den anderen Tag ihre Trainingsmöglichkeiten verloren. Die Eröffnung des neuen Schwaketenbads hatte sich immer wieder verzögert, ursprünglich sollte es bereits im Herbst 2019 fertig werden.