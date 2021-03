Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Radolfzell-Markelfingen (Kreis Konstanz) ist am Samstagabend ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstanden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand laut Polizei der Dachstuhl in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.