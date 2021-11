per Mail teilen

Ausgebildete Dachdecker in Oberschwaben erhalten mehr Geld. Nach Auskunft der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt erhalten Facharbeiter künftig rund 19, 50 Euro pro Stunde, gut zwei Prozent mehr als bisher. Ein Dachdeckergeselle habe damit am Ende des Monats rund 70 Euro mehr auf dem Lohnzettel. In den Kreisen Biberach, Ravensburg und Bodensee arbeiten Gewerkschaftsangaben zufolge rund 500 Dachdecker.