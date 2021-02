Der VfB Friedrichshafen wird nicht am Vorrundenturnier der am Dienstag beginnenden Champions League in der heimischen Halle teilnehmen. Grund sind sechs bestätigte Corona-Fälle im Team.

Der Club verkündete die schlechte Nachricht am Montag mit. Der gesamte Trainerstab und drei Spieler seien positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie alle seien in Quarantäne, teilte der Verein mit. Aufgefallen ist der erste positive Fall laut VfB Friedrichshafen bei einer der routinemäßigen Kontrollen. Nachdem sich der erste Verdachtsfall bestätigt hatte, kamen fünf weitere positive Tests dazu. Trotzdem ist die Absage für den Verein ein Schock: "Es bricht uns das Volleyballer-Herz", so VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt.

Gesundheit wichtiger als Champions League

Der Club handelte umgehend und nahm seine Mannschaft in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt aus dem Turnier. Die Gesundheit der Angestellten, der Bevölkerung und der Gästespieler sei wichtiger als die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb, so die Begründung. Dabei hatten Spieler, Trainer und der gesamte Verein dem Turnier entgegengefiebert. Denn die Chancen auf das Weiterkommen waren nach dem Hinrundenturnier in Italien bestens.

Turnier findet trotzdem statt

Nun werden in Friedrichshafen die drei verbliebenen Teams aus Russland, Tschechien und Italien unter sich ausmachen, wer sich für die nächste Runde qualifiziert.