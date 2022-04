Viele Personalausfälle in Kliniken der Region Bodensee-Oberschwaben

Die Lage in den Kliniken in der Region Bodensee-Oberschwaben ist aufgrund der Corona-Pandemie nach wie vor angespannt. Laut Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gibt es immer noch viele Personalausfälle.

Besorgniserregend sei seit Wochen vor allem die Zahl der kranken Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kliniken in Konstanz, Singen und Radolfzell, so Ärzte des Gesundheitsverbunds Landkreis Konstanz bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Aufgrund von Personalausfällen könnten nicht alle Betten belegt werden. Darum seien auch die Notaufnahmen überlastet.

Ärzte befürchten durch Lockerungen weitere Personalausfälle

Durch die Lockerungen der Corona-Verordnung könnte sich das Problem noch verschärfen, falls es zu einer weitere Krankheitswelle unter den Mitarbeitenden komme, sagte der ärztliche Direktor des Klinikums Konstanz. Es bestehe in allen Kliniken des Gesundheitsverbunds weiterhin Testpflicht für das Personal. Der Landkreis Konstanz rechnet laut einem Sprecher damit, dass die Dunkelziffer an Corona-Fällen allgemein steigen könnte, wenn nach dem Wegfall der 3G-Regel für Innenräume weniger getestet wird.

Weiterhin Besuchsverbot in OSK-Krankenhäusern

Der Oberschwabenklinikverbund OSK bedauert es, noch immer keine Besucherinnen und Besucher in seine Krankenhäuser lassen zu können. Man behandele nach wie vor viele Corona-Patientinnen und Patienten mit wenig Personal. Es sei zu gefährlich, den aktuellen Lockerungstrends zu folgen. Manche Angehörige hätten wenig Verständnis. Überall werde alles gelockert, aber die Menschen müssten immer noch einsam sterben, so eine Frau gegenüber dem SWR. Sie dürfe ihren todkranken Mann auf der Palliativstation der Wangener Klinik einfach nicht besuchen.

Klinikpersonal arbeitet am Limit

Das generelle Besuchsverbot schmerze die OSK selbst, so ein Sprecher. Aber man arbeite am Limit. Allein in Ravensburg seien 70 Pflegekräfte selbst krank oder in Quarantäne. Gleichzeitig versorge man in Wangen und Ravensburg insgesamt rund 60 Corona-Infizierte. Da wolle man verhindern, dass zusätzlich noch Besucherinnen und Besucher das Omikron-Virus in die Kliniken bringen. Allerdings gebe es etwa im Palliativbereich Ausnahmeregelungen für Angehörige. Darüber entscheiden müsse der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin.