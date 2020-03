Ein Ehepaar aus Stockach (Kreis Konstanz) sitzt noch immer auf einem Kreuzfahrtschiff im Pazifik fest. Zwei Menschen an Bord seien positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden, teilte die Reederei am Freitag mit. Vier Passagiere seien gestorben.

Bei den Toten handle es sich um ältere Menschen, teilte die Reederei Holland America Line mit, ohne weitere Details zu nennen. 53 Passagiere und 85 Besatzungs-Mitglieder hätten sich mit Grippe-ähnlichen Symptomen beim Medizinerteam an Bord gemeldet. Das in den USA beheimatete Unternehmen hatte das Schiff "MS Zaandam" vor wenigen Tagen vor der südamerikanischen Pazifikküste unter Quarantäne gestellt.

Sorge um die Eltern

Auch Sabine und Bernd Albrecht aus Stockach sitzen dort fest. Sie müssen in ihrer Kabine bleiben, die zwei Fensterluken hat, die nicht geöffnet werden können. Ihre Tochter Franziska Heinzelmann ist in Sorge. Die gesunden Menschen an Bord sollen nun auf ein Schwesternschiff, die "MS Rotterdam", gebracht werden. Die Erkrankten hingegen müssten auf der "MS Zaandam" weiter ausharren, sagte Heinzelmann gegenüber dem SWR. Sie steht mit ihren Eltern telefonisch in Kontakt. Jeder an Bord müsse nun einen Fragebogen ausfüllen, in ihm werde der aktuelle Gesundheitszustand abgefragt.

Schwesternschiff soll Passagiere ohne Krankheitssymptome nach San Diego bringen

Beide Elternteile seien nun schon knapp eine Woche unter Deck, ohne Bewegung und frische Luft, und dementsprechend gesundheitlich angeschlagen. Man werde sehen, ob sie auf die "MS Rotterdam" dürften oder nicht, so Franziska Heinzelmann. Das Schiff soll die gesunden Passagiere nach San Diego in Kalifornien bringen. Wie es mit dem Kreuzfahrtschiff "MS Zaandam" weitergehe, sei noch unklar.

Traumreise mit ungewissem Ausgang

Gemeinsam mit 1.800 Menschen, darunter offenbar rund 60 Deutsche, sind die Albrechts auf der "MS Zaandam". Es sollte eine Traumreise nach Südamerika werden - mit dem Kreuzfahrtschiff von Buenos Aires rund ums Kap Horn bis Chile. Die südamerikanischen Länder haben ihre Grenzen aber mittlerweile wegen der Corona-Pandemie geschlossen und lassen das Kreuzfahrtschiff nicht anlegen.

