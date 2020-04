Auch die Region Bodensee-Oberschwaben ist betroffen von der Coronavirus-Pandemie. Neue Entwicklungen - und wie die Menschen in der Region mit der Situation umgehen, erfahren Sie hier.

14.4., 13:00 Uhr Kreuzlingen richtet Online-Plattform für Einzelhandel und Gastronomie ein

Die Stadt Kreuzlingen (Kanton Thurgau) und der Einzelhandel haben eine Online-Plattform eingerichtet, auf der Gewerbetreibende und Gastronomen kostenlos ihr Angebot präsentieren können. Kunden können über das Internet bestellen und einkaufen. Hintergrund ist der schweizweite Lockdown seit Mitte März zum Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus.

14.4., 13:00 Uhr: Vorarlberger müssen Schutzmasken tragen

In Vorarlberg ist es seit Dienstag Pflicht, in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen. Darauf weist die Landesregierung hin. Die zusätzliche Maßnahme sei kein Ersatz für das Abstand halten. Gleichzeitig dürfen unter strengen Auflagen kleinere Einzelhandelsgeschäfte wieder öffnen.

14.4., 12:30 Uhr: Corona-Tests in Konstanzer Flüchtlingsunterkunft beendet

Der Konstanzer Landrat und der Oberbürgermeister der Stadt haben die vorübergehende Umzäunung einer Flüchtlingsunterkunft in Konstanz nach dem Auftreten mehrere Corona-Fälle verteidigt. Nachdem ein Bewohner Ende vergangener Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden war, habe man am Samstag alle anderen rund 100 Bewohner ebenfalls getestet. Das Ergebnis: drei weitere bestätigte Fälle und eine Kontaktperson. Sie kamen andernorts in Quarantäne.

14.4., 11:30 Uhr: Experiment mit Blitzen auf dem Säntis verschoben

Das geplante wissenschaftliche Experiment mit Blitzen auf dem Säntis ist wegen der Corona-Krise unterbrochen worden. Das teilte einer der Verantwortlichen des Forschungsteams dem SWR mit. Das Experiment auf dem Säntis über einen neuartigen Blitzableiter werde wahrscheinlich erst im nächsten Jahr weitergehen. Die Physiker wollen herausfinden, ob mit Hilfe von Laserstrahlen Gebäude vor Blitzeinschlägen geschützt werden könnten.

14.4., 9:30 Uhr: Gemeinderatssitzung verschoben

Die für Dienstag angesetzten Sitzungen des Ausschusses für Planung, Umwelt und Technik und des Gemeinderates in Radolfzell finden nicht wie geplant statt. Sie werden auf kommende Woche verschoben, so eine Sprecherin der Stadt Radolfzell. Der Grund: Die Räte hatten am Sonntag in einem Schreiben angekündigt, am Dienstag nicht zu den Sitzungen zu erscheinen. Persönliche Zusammenkünfte seien ein zu großes gesundheitliches Risiko, zudem werde dadurch bei den Einschränkungen des öffentlichen Lebens ein falsches Signal gesendet.

14.4., 8:30 Uhr: Dethleffs will wieder produzieren

Die Firma Dethleffs in Isny im Allgäu will ab Dienstag wieder Wohnmobile produzieren. Wegen der Corona-Krise stand die Produktion zwei Wochen still. Jetzt jedoch, so Dethleffs, habe man ein Schutzkonzept in der Hand, mit dem die Mitarbeiter trotz der Ansteckungsgefahr sicher seien.

14.4., 6:30 Uhr: Polizei am Bodensee zieht weitgehend positive Osterbilanz

Die Menschen in der Region Bodensee-Oberschwaben haben sich über das lange Osterwochenende überwiegend an die Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus gehalten. Das bestätigten die Polizeipräsidien Konstanz, Ravensburg und Ulm dem SWR. Vereinzelt reagierten manche jedoch aus vergleichsweise nichtigem Anlass aggressiv, vor allem am Ostersonntag.