Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im deutschen Bodenseeraum hat sich seit Montag auf fast 1.000 verdoppelt. Ein Corona-Infizierter aus dem Kreis Konstanz starb in Freiburg, ein 79-Jähriger in Vorarlberg.

Das teilte das Landratsamt Konstanz am Mittwochabend mit. Details zur Identität des Toten aus dem Kreis gibt es nicht bekannt. Am Mittwoch verzeichnete das Landratsamt 15 neue bestätigte Corona-Fälle. Damit gibt es im Kreis Konstanz 110 Erkrankte. Vier Personen werden stationär betreut, sechs gelten als genesen.

Rasanter Anstieg im Kreis Biberach

Der Kreis Biberach verzeichnet zur Zeit den höchsten Anstieg an bestätigten Corona-Fällen. Allein am Mittwoch meldete das Landratsamt 43 positive Testergebnisse. Es handele sich um 21 Frauen und 22 Männer. Von den insgesamt 154 Menschen mit bestätigter Erkrankung sind elf im Krankenhaus, sechs von ihnen liegen auf der Intensivstation.

Im Kanton Thurgau starb am Dienstag eine 86-jährige Frau an einer Infektion mit dem Coronavirus. Der Kanton St. Gallen meldete ebenfalls einen ersten Todesfall.

Tagelange Wartezeiten auf Corona-Tests

Die meisten bestätigten Corona-Fälle hat aber nach wie vor der Kreis Ravensburg, es sind 274, am Dienstag waren es noch 202. Die meisten seien nur leicht erkrankt, 30 bereits wieder gesund, meldet das Landratsamt. Im Bodenseekreis gibt es 170 Fälle, sechs werden stationäre behandelt, etwa 500 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Im Bodenseekreis war vor gut drei Wochen der erste Infizierte bekannt geworden. Das Landratsamt rechnet mit einer großen Dunkelziffer an Erkrankten.

im Kreis Sigmaringen gibt es bereits zwei Corona-Todesfälle. Es handele sich um eine über 80 Jahre alte Frau, die im Krankenhaus starb, teilte das baden-württembergische Gesundheitsministerium mit. Der erste Tote war ein etwa gleichaltriger Mann aus Sigmaringen. Auch er starb im Krankenhaus. Das Ministerium meldet inzwischen 161 bestätigte Corona-Fälle im Kreis.

Im Kreis Lindau gibt es 67 bestätigte Corona-Fälle, die Zahl steigt nur langsam.

Coronavirus-Fälle in der Region Bodensee-Oberschwaben-Allgäu Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in der internationalen Bodenseeregion liegt derzeit (Stand: Donnerstag, 26.3., 15:00 Uhr) bei 1.741. Kreis Biberach: 154 Fälle

Kreis Ravensburg: 274 Fälle

Bodenseekreis: 170 Fälle

Kreis Konstanz: 110 Fälle

Kreis Lindau: 67 Fälle

Kreis Sigmaringen: 2 Tote, 128 Fälle

Vorarlberg: 1 Toter, 429 Fälle

Kanton St. Gallen: 1 Toter, 280 Fälle

Kanton Thurgau: 1 Tote, 96 Fälle Hinweis: Die Zahlen stammen von den Landratsämtern der Kreise sowie von den Kantonen und dem Land Vorarlberg. Das baden-württembergische Gesundheitsministerium listet weniger Fälle auf, da es etwas dauert, bis die Zahlen der Kreise im Ministerium eingehen. Eine Hotline zum Coronavirus ist werktags zwischen 9 und 16 Uhr geschaltet: 0711/904-39555.

Fast 800 Corona-Fälle in Nachbarregionen

793 Erkrankte melden Vorarlberg sowie die Kantone St. Gallen und Thurgau. In Vorarlberg stieg die Zahl der Infizierten von 165 am vergangenen Freitag auf 417 am Mittwoch, rund 350 Tests sind noch offen. Ein 79-jähriger Mann starb am Donnerstag im Krankenhaus Hohenems. Am Arlberg sind die fünf Orte Lech, Zürs, Warth, Schröcken und Stuben weiter abgeriegelt. Seit Sonntag darf die Gemeinde Nenzing nicht mehr betreten oder verlassen werden. Dort gibt es allein 27 Infizierte. Auch in St. Gallen und im Thurgau verdoppelte sich die Zahl der Infizierten seit Freitag.