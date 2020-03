per Mail teilen

Der Flughafen Friedrichshafen stellt aufgrund der Corona-Krise den Linien- und Charterflugbetrieb vorübergehend ein. Für einen Großteil der 90 Mitarbeiter sei Kurzarbeit angemeldet, hieß es.

Grund sei, dass alle Fluggesellschaften, die den Bodensee-Airport anfliegen, ihre Flüge aufgrund der immer restriktiveren Einreisebestimmungen und Reisewarnungen bis Mitte April ausgesetzt hätten, heißt es in einer Mitteilung. Passagiere sollten sich in den kommenden Wochen bei ihren Airlines oder Reiseveranstaltern über die Situation informieren.

Derzeit sollten täglich acht bis zehn Flüge vom Regionalflughafen in Friedrichshafen abheben, bereits am Donnerstag startete allerdings kein Flieger mehr. Man gehe davon aus, dass die Fluggesellschaften ihre Kapazitäten danach schrittweise wieder aufbauen werden, so die Geschäftsführung.

Ambulanz- und Versorgungsflüge finden statt

Kurzfristig notwendige Ambulanz- sowie Fracht- und Versorgungsflüge mit wichtigen Gütern für die Region könnten nach Voranmeldung abgefertigt werden. Das sehe eine Vereinbarung zwischen Flughafen und Flugsicherung vor. Im vergangenen Jahr nutzten rund 490.000 Passagier den Bodensee-Airport.