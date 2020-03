In der Region Bodensee-Oberschwaben breitet sich das Coronavirus immer weiter aus. Im Kreis Ravensburg sind es nun 18 Fälle. Eine Person befindet sich im Krankenhaus.

Im Kreis Ravensburg teilte das Landratsamt mit, dass inzwischen 18 Menschen mit dem Coronavirus infiziert sind (13.3.). Neu hinzugekommen seien auch zwei Ravensburger Schüler, teilte das Landratsamt mit. Infiziert sei außerdem eine Frau mittleren Alters aus Isny im Allgäu. Sie habe sich zusammen mit zwei anderen Betroffenen bei einem Skiausflug in Südtirol angesteckt. Zwei weitere Infizierte seien Frauen mittleren Alters aus Wangen. Und ein Ehepaar aus Wangen habe sich ebenfalls beim Skifahren in Südtirol angesteckt. Fast alle infizierten Personen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Eine Person wurde am Donnerstag in ein Krankenhaus der Oberschwabenklinik aufgenommen. In allen Fällen zeige die Krankheit bisher einen milden Verlauf. Die Stadt Ravensburg hat inzwischen alle Ereignisse mit mehr als 100 Besuchern abgesagt.

Corona-Fälle im Kreis Konstanz

Das Landratsamt im Kreis Konstanz hat am Samstagnachmittag (14.3.) fünf neue Corona-Fälle gemeldet. Damit steigt die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im Kreis Konstanz auf insgesamt 28. Eine Person (Stand 13.3.) musste stationär aufgenommen werden, alle anderen betroffenen Personen befinden sich laut Landratsamt in häuslicher Isolation. Ihr Zustand sei derzeit unkritisch. Die Stadt Konstanz hat alle städtischen Einrichtungen geschlossen, die Ämter der Stadtverwaltung sind nur online und telefonisch erreichbar. Alle Veranstaltungen in Gaststätten und Vergnügungsstätten wie Diskotheken sind verboten, teilte die Stadt am Freitag mit.

Im Landkreis Sigmaringen gibt es derzeit neun Fälle. Das meldete das Landratsamt (13.03.). Neu dazu gekommen sind zwei Familienangehörige von Erkrankten. Sie befänden sich bereits zuhause und dürften keine weiteren Personen angesteckt haben, hieß es. Eine Frau wurde positiv getestet und bleibe mit milden Symptomen zu Hause. Ebenfalls betroffen sind zwei Familien aus Neufra, bei denen jeweils die Mutter erkrankt sei. Die Frauen zeigen leichte Symptome und bleiben mit ihren Familien nun 14 Tage zu Hause. Wie die Behörde nun mitteilte, wurden rund 60 Kontaktpersonen ermittelt, die gebeten werden, ihre sozialen Kontakte zu reduzieren. Bei einem vierten Erkrankten handelt sich laut Landratsamt um einen 40-jährigen Mann, der zum Ski fahren in Südtirol war.

Coronavirus-Fälle im Kreis Biberach

Am Freitag (13.3.) meldete der Kreis Biberach den 12. bestätigten Fall. Es handelt sich um einen 34-jährigen Mann, der sich vermutlich im Zusammenhang mit einem Aufenthalt in Ischgl angesteckt hat. Alle betroffenen Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Neue Corona-Fälle im Bodenseekreis

Im Bodenseekreis ist die Zahl der bestätigten Infizierten bis Samstagnachmittag (14.3.) auf 31 gestiegen. Das teilte das Landratsamt mit. Bis auf eine Person, die stationär in Überlingen behandelt werde, stünden alle andern unter häuslicher Quarantäne, sagte ein Sprecher des Landratsamtes dem SWR.

Städte und Gemeinden schließen großflächig ihre Einrichtungen, die Stadt Überlingen etwa schließt ab Montag nach eigenen Angaben Museen, Stadtbüchereien und Sporthallen. Persönliche Beratung in den Rathäusern der Stadt und der Teilorte sei nur noch nach telefonischer Anmeldung möglich. Die Stadt Friedrichshafen teilte mit, sie schließe ab Dienstag vorübergehend auch diverse städtische Einrichtungen: Das Jugendzentrum Molke, Spielehaus, Musikschule, vhs, Schulmuseum sowie alle Sporthallen und das Sportbad. Das Zeppelin-Museum schließt nach eigenen Angaben ab Montag seine Pforten auf unbestimmte Zeit. Für die Volleyballer des VfB Friedrichshafen ist die Saison zu Ende, Fußballspiele aller Amateur- und Jugend-Ligen sind bis auf Weiteres abgesagt.

"Tuning World Bodensee" abgesagt

Wegen der steigenden Infektionszahlen wurde auch die Messe "Tuning World Bodensee" abgesagt. Die Messe hätte ursprünglich vom 30. April bis zum 3. Mai stattfinden sollen. "Die Gesundheit und das Wohl unserer Aussteller und Besucher hat oberste Priorität", so der Projektleiter der "Tuning World Bodensee".

"Es tut weh, emotional und wirtschaftlich." Dirk Kreidenweiß, Projektleiter der "Tuning World Bodensee" zur Absage

Trotz Corona stattfinden soll die Landesgartenschau Überlingen, das teilten die Veranstalter mit. Es handle sich um eine Freiluftveranstaltung, die Lage werde jedoch regelmäßig neu bewertet, hieß es.

Im Kreis Lindau gibt es derzeit (13.3.) 12 bestätigte Fälle mit Corona-Infektionen. Darunter gibt es laut Landratsamt Personen, die am Wochenende vom 7./8. März in österreichischen Skigebieten wie Ischgl, St. Anton am Arlberg und im Paznauntal waren. Eine 15-Jährige aus dem oberen Landkreis Lindau habe sich ebenfalls beim Skiurlaub in Südtirol angesteckt, das hatte das Landratsamt am Mittwoch vergangener Woche mitgeteilt. Die gesamte Familie habe sich nach dem Urlaub vorsorglich auf das Coronavirus testen lassen. Bei der Jugendlichen wurde das Virus festgestellt und die Familie unter Quarantäne gestellt. Außerdem infiziert ist ein Mitte 40-jähriger Familienvater aus Lindau. Auch er war Ski fahren in Südtirol und hatte nach seiner Rückkehr mit Grippe-Beschwerden seinen Hausarzt aufgesucht.

Fälle in Vorarlberg nehmen ebenfalls zu

Auch in Vorarlberg ist die Zahl der Corona-Fälle angestiegen. Inzwischen sind dort 34 Menschen positiv getestet, das teilte die Landesregierung am Samstagnachmittag (14.3.) mit. In Vorarlberg sind die Gemeinderatswahlen am kommenden Sonntag abgesagt worden. Landeshauptmann Markus Wallner sagte, das sei eine notwendige Vorsichtsmaßnahme zum bestmöglichen Schutz der Bevölkerung und der Wahlkommissionen vor dem Coronavirus. Außerdem endet die Wintersportsaison vorzeitig. Sämtliche Skilifte schließen am Sonntag, Hotels und Pensionen am Montag.

Im Kanton St. Gallen gibt es nach Angaben des Kantons (13.3.) derzeit 20 bestätige Fälle, die auf das Virus positiv getestet wurden. Im benachbarten Kanton Thurgau hat der Regierungsrat am Freitag (13.3.) eine außerordentliche Lage beschlossen. Damit habe der kantonale Führungsstab weitergehende Kompetenzen erhalten – etwa, um die Bettenkapazität der Spitäler zu erhöhen und zusätzliches Personal zu rekrutieren, wie der Kanton mitteilt. Im Kanton Thurgau sind bislang drei Menschen positiv auf das Coronavirus getestet (Stand 11.3.).