Viele Vereine in der Region Bodensee-Oberschwaben sind durch die Corona-Pandemie in finanzielle Nöte geraten, außer Mitgliedsbeiträgen haben sie keine Einnahmen mehr. In den vergangenen acht Monaten haben zehn Vereine aus dem Sportkreis Bodensee Anträge auf Soforthilfe vom Land gestellt. Laut einer Mitteilung des Württembergischen Landessportbunds erhielten sie knapp 58.000 Euro. Rund 339.000 Euro gingen an den Sportkreis Ravensburg, hier stellten 31 Vereine einen Antrag auf Soforthilfe. Und in den Kreis Biberach flossen knapp 132.000 Euro an insgesamt 25 Vereine.