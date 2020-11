In der Region Bodensee-Oberschwaben und in den Nachbarländern sind über das Wochenende die Corona-Fallzahlen weiter angestiegen. Besonders betroffen ist der Kanton St. Gallen. Dort gab es seit Freitag 19 Tote im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Zudem überstieg der Kanton die 10.000er-Marke der bestätigten Corona-Fälle. Auch im Kanton Thurgau, in Vorarlberg sowie in den Kreisen Konstanz und Biberach hat es übers Wochenende weitere Todesfälle gegeben. In Vorarlberg wurden am Montag im Vergleich zum Vortag über 650 Neuinfektionen gemeldet. Auch im deutschen Bodenseeraum und in Oberschwaben steigen die Fallzahlen weiter, die Werte der 7-Tage-Inzidenz gehen aber leicht zurück.