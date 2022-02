Die Corona-Zahlen sind in der Region Bodensee-Oberschwaben und in der angrenzenden Region Region Schwarzwald-Baar-Heuberg besonders hoch. Es sind die höchsten Corona-Zahlen in ganz Baden-Württemberg. Nach den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Tuttlingen mit 2.685 am höchsten, dann folgen die Kreise Sigmaringen, Biberach und Ravensburg.